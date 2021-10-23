Министры обороны России и ФРГ вступили в заочный диалог по поводу действий НАТО

Сергей Шойгу заявил, что власти ФРГ обязаны знать, чем заканчивается стягивание сил к границам России. Таким образом он ответил на заявление немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на днях говорила о необходимости сдерживания России в Балтийском и Черноморском регионах, в том числе, и посредством ядерного оружия.

Военный обозреватель «Ежедневного журнала» Александр Гольц считает , что политики и военные с обеих должны сознавать чем может закончиться конфликт НАТО и России. Гольц напомнил, что наша страна приостановила контакты НАТО во время, когда Северо-Атлантический альянс принимает документы, имеющие отношения к России.

