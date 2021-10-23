НАТО ввела в эксплуатацию свою третью военную базу в Прибалтике

Теперь альянс будет пользоваться (в качестве своей резервной авиабазы) еще и латвийским аэродромом Лиелварде, одним из крупнейших в стране. Его построили в 1970 к юго-востоку от Риги советские военные. Помимо этого, самолеты ВВС стран НАТО уже могут садиться и взлетать с базы Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве.
2021-10-23T21:01:16+03:00
2021-10-23T21:01:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 23 октября 2021
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