Футбольный клуб «Ростов» разгромил «Арсенал» в матче 12 тура РПЛ

Встреча проходила на стадионе «Ростов-Арена» и окончилась со счетом 4:0.

Забитыми мячами отметились Кенто Хасимото (27-я минута), Али Соу (29), Дмитрий Полоз (62, с пенальти) и Денис Терентьев (65). Хасимото по ходу матча получил повреждение и был заменен на 44-й минуте.

«Ростов» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, тульский клуб расположился на 13-м месте. В следующем туре 30 октября ростовчане на выезде встретятся с московским «Спартаком», «Арсенал» 31-го дома сыграет с «Сочи».