В Австрии легализуют эвтаназию

С 2022 года уйти из жизни при помощи медперсонала можно будет совершеннолетним неизлечимо больным, подав письменное заявление, при условии что его одобрит комиссия из двух врачей, как минимум одним из которых будет специалист по паллиативной медицине. При этом вводить смертельные препарат врачам по-прежнему будет запрещено – его будут выдавать больному в виде таблеток.

Легализация стала возможна после того, как запрет на так называемый ассистированный суицид отменил Конституционный суд республики.

