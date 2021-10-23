В Афганистане прогремел взрыв в городе Джелалабад, один ребенок погиб, двое ранены

По данным местного телеканала «Толо Ньюс», инцидент произошел, когда легковой автомобиль наехал на мину, предназначенную для транспорта талибов*, недавно захвативших власть в стране. Представители движения «Талибан» пока никак не прокомментировали произошедшее.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.