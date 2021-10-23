В Афганистане прогремел взрыв в городе Джелалабад, один ребенок погиб, двое ранены

По данным местного телеканала «Толо Ньюс», инцидент произошел, когда легковой автомобиль наехал на мину, предназначенную для транспорта талибов*, недавно захвативших власть в стране. Представители движения «Талибан» пока никак не прокомментировали произошедшее.
2021-10-23T20:35:27+03:00
2021-10-23T20:35:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 23 октября 2021
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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