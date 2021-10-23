Намибия приостанавливает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник», передает агентство Reuters

Власти южноафриканской страны ссылаются на исследования в соседней ЮАР о том, что в целом безобидный аденовирус, который используется в вакцине для доставки генома коронавируса в клетки, при определенных условиях может делать мужчин более уязвимыми перед заражением ВИЧ (распространенность которого в Южной Африке чрезвычайно высока). Разработчики «Спутника» уже усомнились в корректности исследования.