Намибия приостанавливает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник», передает агентство Reuters

Власти южноафриканской страны ссылаются на исследования в соседней ЮАР о том, что в целом безобидный аденовирус, который используется в вакцине для доставки генома коронавируса в клетки, при определенных условиях может делать мужчин более уязвимыми перед заражением ВИЧ (распространенность которого в Южной Африке чрезвычайно высока). Разработчики «Спутника» уже усомнились в корректности исследования.
2021-10-23T20:34:43+03:00
2021-10-23T20:34:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2924270-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 23 октября 2021
Загрузка комментариев...