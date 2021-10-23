В Воронеже завели уголовное дело после смерти 16 собак в крупнейшем приюте региона — «Дора», сообщает пресс-служба регионального управления МВД. На трупах обнаружены разные раны, в том числе колото-резаные и огнестрельные. Тела отправлены на судмедэкспертизу.

О задержанных и подозреваемых по делу пока ничего не сообщается, но когда они появятся, им будет грозить от трех до пяти лет колонии.