«Газпром» выставил Молдавии счет за газ почти на 450 млн долларов, а с учетом просрочки платежей – более чем на 700 млн. Если Кишинев не погасит его, поставки топлива прекратятся в ближайшее время.

В «Газпроме» настаивают, что ответственность за молдавский газовый кризис лежит исключительно на стороне покупателя, а продавец предлагал прозрачную и обоснованную схему ценообразования для подписания нового контракта. Также в корпорации заверяют, что никакого политического подтекста в этой ситуации нет, просто «Газпром» не может работать себе в убыток.