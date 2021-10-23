Исмаилов получил убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег

Адвокат Марина Русакова сообщила, что Тельман Исмаилов, обвиняемый в убийствах и похищении в России, получил политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Основанием для политического убежища послужило его необоснованное уголовное преследование, которое существует только в России. В 2017 году было инициировано его уголовное преследование цюрихской прокуратурой по запросу российских следователей, которое в январе 2021 года было прекращено. И это решение было представлено Высшему суду Черногории. Я полагаю, что это был один из решающих факторов, потому что в этом распоряжении о закрытии дела было указано на недостоверность информации, представленной «БМ-Банком», где Тельман обвинялся в отмывании денег», — отметила М.Русакова.

По словам адвоката, Тельман Исмаилов может свободно перемещаться, работать и открывать счета. «Но российская реакция на произошедшие события несколько странная, потому что вопрос экстрадиции не решался Высшим черногорским судом. За 25 дней до задержания Тельман Исмаилов обратился за политическим убежищем. И несмотря на то, что позже он был задержан и помещен в экстрадиционный изолятор, первостепенно стоял вопрос по предоставлению ему убежища. И вчера этот вопрос был разрешен», — почеркнула М.Русакова.



Она добавила, что это решение не может быть отменено, и никто не может его обжаловать. «Оно принято и 28 октября будет на руках у Тельмана. И это не предполагает экстрадицию», — уточнила адвокат.

М.Русакова также сообщила, что Исмаилову не запрещено покидать Черногорию, но он планирует жить именно там, поскольку в этой стране находится его семья.