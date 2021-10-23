В центре Рима начались сразу две уличных акции против введения системы ковид-сертификатов, передает телеканал Rai-news-24. Демонстрации согласованы с властями и проходят мирно, число участников не уточняется.

С начала осени итальянцев старше 12 перестали пускать в общественные места и транспорт без цифровых свидетельств вакцинации от коронавируса или недавно перенесенного заболевания. Вскоре без них нельзя будет попасть еще и на рабочие места. Ранее похожую систему ввели во Франции и там это тоже вызвало регулярные уличные протесты.

Также сегодня несколько тысяч человек протестовали против обязательной вакцинации в Таллинне.