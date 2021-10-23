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20:05, 23 октября 2021

Турция вышлет послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции

Причиной решения стал их призыв освободить известного в стране правозащитника и бизнесмена Осману Кавалу, с которым дипломаты выступили на этой неделе. Кавалу поддерживает культурные проекты национальных меньшинств и такие инициативы как примирение с Арменией и курдами. Власти обвинили его в причастности к попытке госпереворота в 2016-м.


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