Турция вышлет послов США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции

Причиной решения стал их призыв освободить известного в стране правозащитника и бизнесмена Осману Кавалу, с которым дипломаты выступили на этой неделе. Кавалу поддерживает культурные проекты национальных меньшинств и такие инициативы как примирение с Арменией и курдами. Власти обвинили его в причастности к попытке госпереворота в 2016-м.
2021-10-23T20:05:51+03:00
2021-10-23T20:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 23 октября 2021
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