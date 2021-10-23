МВД объявило в розыск программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив ФСИН с пытками заключённых

МВД объявило в розыск программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив ФСИН с доказательствами пыток российских заключённых. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал, что не видит в этом мести со стороны системы, только желание установить истину по делу. Выборный добавил, что необходимо выяснить, насколько информация, распространяемая Савельевым, соответствует действительности.