МВД объявило в розыск программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив ФСИН с пытками заключённых

МВД объявило в розыск программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив ФСИН с доказательствами пыток российских заключённых. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал, что не видит в этом мести со стороны системы, только желание установить истину по делу. Выборный добавил, что необходимо выяснить, насколько информация, распространяемая Савельевым, соответствует действительности.
2021-10-23T20:05:25+03:00
2021-10-23T20:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 23 октября 2021
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