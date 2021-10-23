Большой театр с 28 октября перестанет пускать зрителей без QR-кодов о вакцинации либо недавно перенесенном ковиде

Большой театр с 28-го октября перестанет пускать зрителей без цифровых кодов вакцинации от коронавируса либо недавно перенесенного заболевания, передает агентство «Интерфакс». Переход работы на новый формат ранее анонсировал гендиректор театра Владимир Урин. С 28 октября в столичном регионе объявлен частичный локдаун – работать будут только аптеки, больницы и продуктовые. Театрам и музеям тоже разрешили не закрываться, но при условии, что пускать они будут лишь по кодам.