Большой театр с 28 октября перестанет пускать зрителей без QR-кодов о вакцинации либо недавно перенесенном ковиде

Большой театр с 28-го октября перестанет пускать зрителей без цифровых кодов вакцинации от коронавируса либо недавно перенесенного заболевания, передает агентство «Интерфакс». Переход работы на новый формат ранее анонсировал гендиректор театра Владимир Урин. С 28 октября в столичном регионе объявлен частичный локдаун – работать будут только аптеки, больницы и продуктовые. Театрам и музеям тоже разрешили не закрываться, но при условии, что пускать они будут лишь по кодам.
2021-10-23T19:37:21+03:00
2021-10-23T19:37:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:37, 23 октября 2021
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