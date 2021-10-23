«Ельцин-центр» прекратит сотрудничество с музыкантом Вадимом Самойловым после его скандального выступления

Екатеринбургский музей «Ельцин-центр» прекратит сотрудничество с одним из основателей группы «Агата-Кристи» Вадимом Самойловым после скандального выступления последнего в центре. Музыкант дал в стенах учреждения концерт и в конце с использованием нецензурной лексики обвинил музей в антигосударственной деятельности и заодно гей-пропаганде. Зрители, присутствовавшие на концерте, рассказали местному изданию Е1, что многие были шокированы речью музыканта и стали покидать зал.