«Ельцин-центр» прекратит сотрудничество с музыкантом Вадимом Самойловым после его скандального выступления

Екатеринбургский музей «Ельцин-центр» прекратит сотрудничество с одним из основателей группы «Агата-Кристи» Вадимом Самойловым после скандального выступления последнего в центре. Музыкант дал в стенах учреждения концерт и в конце с использованием нецензурной лексики обвинил музей в антигосударственной деятельности и заодно гей-пропаганде. Зрители, присутствовавшие на концерте, рассказали местному изданию Е1, что многие были шокированы речью музыканта и стали покидать зал.
2021-10-23T19:35:57+03:00
2021-10-23T19:35:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 23 октября 2021
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