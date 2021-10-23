Еще двух подозреваемых в торговле контрафактным алкоголем задержали в Оренбуржье, сообщает областное управление МВД. По данным следователей, от действий женщин скончался один человек, второй в реанимации. Они торговали спиртным в городе Орске. При обыске у них изъяли 17 бутылок, часть из которых была спрятана за собачьей будкой.
2021-10-23T19:35:08+03:00
2021-10-23T19:35:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 23 октября 2021
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