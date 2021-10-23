Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с коронавирусом

По данным местного издания Сиб.фм, в больнице он находится со среды, но его состояние оценивается как нетяжелое благодаря тому, что он прививался от ковида. Теперь на своей официальной странице в соцсети инстаграм Локоть обещает вернуться к работе как можно быстрее.

Градоначальнику 62 года, он возглавляет Новосибирск с 2014. В регионе ввели систему доступа в общественные места по цифровым кодам вакцинации.