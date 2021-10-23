Эксперт: Заявление министра обороны ФРГ про сдерживание РФ нужно как предлог для размещения баз НАТО на Украине

Заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр про необходимость сдерживания России сделано в целях создания предлога для размещения баз НАТО на Украине. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный эксперт Александр Шерин.

«Естественно, нужны предлоги, чтобы разместить военные части на территории Украины, которая по факту уже практически является членом НАТО. Это только неоформленная юридическая тонкость. Поэтому, ссылаясь на то, что якобы Россия ведет агрессивную политику и якобы ее необходимо сдерживать, пытаются стягивать силы у наших границ», — пояснил он.

А.Шерин считает правильным то, что Россия «периодически заявляет о решимости и готовности отстаивать свои интересы, в том числе вооруженным путем». «Я надеюсь, что этого никогда не произойдет, потому что Россия сама никогда не развязывала войны. Пусть лучше это закончится словесной дуэлью, чем приведет к молчаливой, но настоящей войне. Но в любом случае вооруженные силы России в процентном соотношении по обновленной технике и вооружению превосходят армию США и любой другой страны, входящей в НАТО. Сегодня Россия способна отразить агрессию любого государства», — заключил эксперт.