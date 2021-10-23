Заочный диалог между министрами обороны ФРГ и РФ говорит о том, что Россия и НАТО вступили в новую холодную войну

Содержание заочного диалога между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по поводу действий НАТО свидетельствует о том, что Россия и Североатлантический Альянс вступили в новую холодную войну. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

«Следует констатировать, что стороны вступили в новую холодную войну. Это уже никем не оспаривается. Очень хочется надеяться, что это не выльется ни в какие действия, поскольку эти действия называются войной. Очень хочется надеяться, что ответственные политики с обеих сторон понимают, чем может закончиться конфликт НАТО и России», — сказал эксперт.

Как напомнил А.Гольц, «в последние недели взаимоотношения России и Альянса, которые оставляли желать лучшего и катились под горку, сейчас полетели со скоростью падения в пропасть». «Россия приостановила деятельность военного бюро НАТО в Москве и своей миссии в Брюсселе как раз в тот момент, когда НАТО принимает документы, имеющие прямое отношение к России — это план по сдерживанию в евроатлантическом регионе», — уточнил он.

С точки зрения А.Гольца, «настало время не обмениваться угрозами, а задуматься об инструментах, которые не только сдерживали бы друг друга, но сдерживали бы возможность того, чтобы эта холодная война не переросла в горячую». «Нужны какие-то паллиативы тем миссиям связи, которые благополучно закрыли, чтобы избежать инцидентов или иметь возможность очень быстро с этими инцидентами разбираться», — заключил эксперт.