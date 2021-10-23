Компания «Газпром» не исключила полного прекращения поставок газа в Молдавию

Стороны пока так и не договорились об условиях нового соглашения взамен старого, чей срок действия истекает уже в ближайшие недели.

Основная проблема, как утверждают в «Газпроме», связана с большим долгом Молдавии перед российским поставщиком. По данным компании, он составляет свыше 700 млрд долларов. Если задолженность не будет полностью погашена, то поставки могут прекратиться полностью уже с 1 декабря, сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Есть угроза, по его словам, не заключить контракт и на ноябрь – в случае, если не будет оплачен газ за сентябрь и октябрь. При этом в создании кризисной ситуации в компании винят саму Молдавию.

В Кишиневе, между тем, продолжают настаивать на большой скидке на «голубое топливо». Еще в прошлом году цена за тысячу кубометров газа для Молдавии составляла около 150 долларов, сейчас стоимость того же объема достигает уже почти 800 долларов на фоне резкого подорожания энергоносителей по всей Европе. Власти республики называют эту цену несправедливой и утверждают, что соседние государства платят за газ меньше.

Между тем в Молдавии на днях был объявлен режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа. Он будет действовать, по меньшей мере, месяц.

В Кишиневе ранее говорили, что собираются искать альтернативные пути поставок газа: в частности, власти уже ведут переговоры с Украиной.