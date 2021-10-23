Президент Турции потребовал от МИДа объявить персонами нон грата послов целого ряда стран, включая США и Францию

Ранее они призвали Реджепа Эрдогана освободить известного в Турции бизнесмена и правозащитника.

Турцию в ближайшее время могут покинуть послы США, Канады, Германии, Нидерландов — в общей сложности 10 стран. Об этом объявил Реджеп Эрдоган. Немного раньше МИД Турции вызвал на ковёр глав дипломатических миссий этих государств. Поводом стал совместный призыв отпустить на свободу турецкого правозащитника Османа Кавалу. Основателя фонда, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств. КавАла занимался, в том числе, вопросом примирения Турции и Армении. Он также пытается мирно разрешить курдский вопрос. Последние годы известный правозащитник находится в тюрьме. Его обвиняют в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. До этого ему вменяли участие в протестах в центре Стамбула тремя годами раньше против застройки расположенного там парка. Экологическая акция тогда переросла в политическую. Приговора Кавала ждал больше двух лет в тюрьме строгого режима. По этому делу в феврале прошлого года его оправдали, но тут же появилось новое о госперевороте. Все обвинения турецкий правозащитник называет абсурдными. Пару дней назад президент Турции уже грозил послам. Эрдоган тогда же объявил, что суд в его стране подаёт лучший пример независимости. Он попенял США, Франции, Германии и другим странам на то, что «это не их дело – давать урок Турции».

В конце 2019 года Страсбургский суд потребовал от властей Турции как можно скорее освободить правозащитника.