Полиция в Петербурге задержала медиков по подозрению в изготовлении фальшивых справок о вакцинации от коронавируса

В организации аферы подозревают пять сотрудников Первого медицинского университета. Об этом сообщила пресс-служба полиции. По данным следствия медики не делали прививки, а вакцину выкидывали. во время обысков в поликлинике при Первом меде обнаружили 40 неиспользованных ампул вакцины. Далее заполнялись все необходимые документы пациентов и отражались на едином портале государственных услуг.

Как сообщает издание «Mash на Мойке», за каждый акт фиктивной вакцинации медработнки получали по тысяче рублей. Якобы подозреваемые получили порядка 100 тысяч рублей от 12 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

Отметим, Администрация Петербурга признает, что темпы вакцинации в городе остаются низкими. Необходимые два укола получили чуть более 30 % жителей.