Власти Черногории передумали экстрадировать Исмаилова в РФ, поскольку швейцарские власти не имеют к нему претензий

Адвокат экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Марина Русакова объявила, что власти Черногории передумали экстрадировать ее подзащитного в Россию после того, как получили из Цюриха документы, что швейцарские власти более не имеют к нему претензий и даже выплатят компенсацию за незаконное преследование. Ранее там возбудили против Исмаилова дело об отмывании денег – тоже по запросу российских следователей. Но теперь швейцарцы установили, что сведения, представленные русскими в обоснование виновности предпринимателя, были недостоверными.

Ранее сегодня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить основания отказа в выдаче Исмаилова.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко Тельману Исмаилову инкриминируются убийство и незаконный оборон оружия. Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей, Тельману Исмаилову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавила Светлана Петренко.

