В Италии завели уголовное дело на экс-главу МВД и лидера правопопулистской партии «Лига» Маттео Сальвини

Расследовать будут его отказ пустить на берег нелегальных мигрантов, спасенных в море. Речь идет о событиях августа 2019, когда судно испанской благотворительной организации «Open Arms» выловило в Средиземном море 147 терпящих бедствие нелегалов. Сальвини запретил высадку на берег, из-за чего люди на 19 дней оказались заблокированы на борту, несмотря на постоянно ухудшающиеся условия. В конце концов по решению прокурора Италии судно все-таки эвакуировали, и всех пустили в страну. В случае, если Сальвини признают виновным, ему грозит до 15 лет.