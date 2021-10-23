На Пушкинской площади в Москве сегодня днем задержали шесть человек с одиночными пикетами, пишет сетевое издание SOTA. По его данным, один человек стоял с плакатом «Свободу слову, СМИ и политзаключенным», еще один пикетчик выступил против результатов электронного голосования и другой — против статей об экстремизме.

Их отвезли в ОВД «Тверской» и «Мещанский», на помощь к задержанным выехал адвокат правозащитного проекта ОВД-инфо*. Несколько человек уже отпустили с административными протоколами по статье об участии в несогласованной акции.

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