Заключенный саратовской колонии, рассказавший журналистам о пытках, заявил об угрозах в свой адрес, пишет издание «Кавказский узел*». Сочинец Александр Мухортов жалуется также на то, что его дело сфабриковано, и что его незаконно отправили отбывать наказание вдали от дома.

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео истязаний и изнасилований в саратовской тюремной туберкулезной больнице. Передавший правозащитникам видео бывший заключенный получил убежище во Франции, а в России его сегодня объявили в федеральный розыск.

* "Кавказский узел" - СМИ, признанное иностранным агентом.