Министры обороны России и Германии вступили в заочную полемику по поводу усиления сил НАТО у российских границ

Министры обороны России и Германии Сергей Шойгу и Аннегрет Крамп-Карренбауэр вступили в заочную полемику по поводу усиления сил НАТО у российских границ. На днях Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости сдерживания России в Балтийском и Черноморском регионах, в том числе, и посредством ядерного оружия. Сегодня Минобороны России распространило заявление Шойгу, в котором он говорит, что власти ФРГ обязаны знать, чем заканчивается стягивание сил к границам России. По словам Шойгу, чьи высказывания приводит военное ведомство России, безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу не готова именно НАТО.

По оценке военного обозревателя «Ежедневного журнала» Александра Гольца, политики и военные обеих стран должны осознавать, чем может закончиться конфликт между НАТО и Россией. Напомним, на днях Россия приостановила деятельность своей миссии при НАТО.