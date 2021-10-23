Один ребенок погиб, еще двое получили ранение в результате взрыва в афганском городе Джелалабаде

Как сообщают местные телеканалы, автомобиль наехал на мину, предположительно заложенную для подрыва транспортных средств боевиков движения «Талибан». Представители талибов произошедшее не комментировали. Напомним, «Талибан» признана в РФ террористической организацией и запрещена.

