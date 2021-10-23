МВД объявило в розыск программиста Сергея Савельева, передавшего Gulagu.net видеоархив ФСИН с пытками заключенных

МВД объявило в розыск программиста Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видеоархив ФСИН с записями пыток заключенных. По какой именно статье Савельева разыскивают и в каком статусе он находится, неизвестно. По данным самого правозащитного портала, на Савельева готовят документы для ареста и экстрадиции в Россию. Как заявил «Эху Москвы» основатель проекта Игорь Осечкин, Савельев сейчас находится в безопасности.

Между тем, провластный телеканал RT со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что Савельев не передал, а продал Gulagu.net за 2 тысячи долларов видеоархив с пытками заключенных. На него завели еще одно дело, поскольку файлы относились к сведениям для служебного пользования. Сам Савельев записал видеоответ, в котором предположил, что российские власти хотят обвинить его в разглашении гостайны.

Между тем, Gulagu.net уже на следующей неделе направит в Интерпол исчерпывающие материалы, показывающие суть пыточного конвейера в России.

