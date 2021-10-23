Российские власти не оставляют попыток добиться выдачи бизнесмена Тельмана Исмаилова

Накануне стало известно, что арестованный в Черногории бывший владелец Черкизовского рынка освобожден из-под стражи и ему предоставлено политическое убежище. Как говорится на сайте Следственного комитета, СК не может согласиться с решением властей Черногории предоставить убежище человеку, объявленному в России в розыск. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил совместно с российским МИДом изучить основания, по которым принято это решение.

Бывший владелец Черкизовского рынка был арестован в Подгорице на основании ордера, выданного Интерполом по запросу России. Как говорила ранее официальный представитель СК Светлана Петренко, Исмаилову инкриминируют тяжкие преступления, в том числе убийство и незаконный оборот оружия.

Еще в 2009 году Владимир Путин, будучи премьер-министром России, призывал бороться с контрабандой и нелегальным импортом, имея в виду и бывшего владельца Черкизовского рынка.

Стоит отметить, что Тельман Исмаилов не всегда был опальным предпринимателем. В одно время он пользовался поддержкой московских властей, в частности, экс-мэра Юрия Лужкова, который неоднократно присутствовал на праздниках, устраиваемых Исмаиловым.

Бывший замминистра иностранных дел России, ныне ведущий сотрудник института мировой экономики и международных отношений Георгий Кунадзе заявил «Эху Москвы», что у России нет никаких рычагов давления на Черногорию для выдачи Тельмана Исмаилова, кроме экономических.

В России Исмаилов объявлен в международный розыск и заочно арестован московским судом. Свою вину Исмаилов не признал.