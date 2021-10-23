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17:34, 23 октября 2021

Эрдоган дал указания МИДу Турции объявить персонами нон грата послов стран, призывавших освободить Османа Кавалу

Президент Турции Тайип Эрдоган дал указания МИДу страны объявить персонами нон грата послов десяти стран, призывавших освободить правозащитника Османа Кавалу. Среди этих стран – США, Канада, Франция и Германия. Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель фонда, который поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, в том числе выступающих за примирение с армянским населением страны и за мирное решение курдского вопроса. В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства, но на следующий день он вновь был арестован, на этот раз, по обвинению в участии к попытке госпереворота в июле 2016 года.



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