Подавляющее большинство блогеров сотрудничают с рекламодателями как физлица, лишь 3% оформлены как ИП и самозанятые

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Solar Staff, который проанализировал налоговый статус блогеров и уровень их дохода. Несмотря на малую долю ИП среди блогеров, размер их налоговых отчислений превышает 26%, или 323 млн руб. У самозанятых это около 6 %, или 69 млн руб., у физлиц — почти 68%, или 824 млн руб. Это обусловлено тем, что вознаграждение ИП в среднем на несколько порядков выше, чем у физлиц. Авторы исследования указывают, что низкая доля блогеров-ИП связана с тем, что для большинства пользователей ведение аккаунта в соцсетях остается хобби или подработкой.