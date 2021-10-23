Депутат грузинского парламента Григол Вашадзе встретился в Руставской тюрьме с экс-президентом Михаилом Саакашвили

Депутат грузинского парламента, бывший кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе встретился в Руставской тюрьме с экс-президентом Михаилом Саакашвили. О содержании беседы с опальным политиком Вашадзе говорить не стал, но, как передает Интерфакс, рассказал, что Саакашвили физически не ослаблен, но этот момент наступит скоро, т.к. экс-президент 23-й день держит голодовку. Напомним, Саакашвили считает свое заключение незаконным, а обвинение в его адрес сфальсифицированными.

