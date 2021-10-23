Жителя Чебоксар, который годом ранее жарил сосиски на вечном огне, снова задержали

На этот раз его подозревают в наезде на полицейского. Как сообщают в чувашском МВД, 24-летний молодой человек накануне вечером в состоянии опьянения устроил беспорядки в центре Чебоксар. По словам полицейских, поздно вечером они получили сигнал от местных жителей, которые жаловались, что на дороге стоит автомобиль, и из него громко играет музыка с нецензурной бранью. Девушки, которые находились в машине, как пишет местная пресса, раздевались, а молодой человек раздавал листовки с рекламой стриптиз-клуба. В интернете появилось видео произошедшего. Когда приехавшие полицейские подошли к автомобилю, водитель резко тронулся с места и уехал, при этом чуть не задавил одного из сотрудников. Вскоре нарушитель был задержан. Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти. По данным МВД, этот же молодой человек год назад был оштрафован на 150 тысяч рублей за осквернение символов воинской славы.

Как сообщают полицейские, нарушитель отказался от дачи показаний. Максимальное наказание, которое может ему грозить, составляет 5 лет лишения свободы.