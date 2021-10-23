Депутат Госдумы от «Единой России» отрицает, что его автомобиль сбил пенсионерку в Ростове-на-Дону

Ранее источники нескольких местных изданий утверждали, что в результате ДТП местная жительница получила перелом шейки бедра.

Виталий Кушнарев, которого заподозрили в том, что он сбил 84-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе, утверждает, что никакого контакта между ней и машиной не было. В интервью агентству ТАСС депутат Госдумы рассказал, что в момент, когда он проезжал одну из ростовских улиц, местная жительница подвернула ногу и упала. После этого, уверяет Кушнарев, он оказал ей первую помощь и вызвал скорую. Обвинения в том, что он скрылся с места аварии, будучи пьяным, парламентарий отверг. Также он утверждает, что пенсионерку госпитализировали лишь с ушибами, и говорит, что уже пообщался с ней по телефону.

Ранее же источник интернет-издания 161.ru сообщил, что пострадавшей диагностировали перелом шейки бедра и перелом челюсти. Он утверждает, что после ДТП Кушнарев вызвал скорую, а потом уехал, попросив отправить пожилую ростовчанку в элитную палату в больнице. Источник также говорил, что от депутата Госдумы якобы пахло алкоголем. В региональном ГИБДД все эти сведения не комментируют, а в «Единой России» уже также поспешили отвергнуть причастность своего однопартийца к аварии.

Виталий Кушнарев ранее на протяжении нескольких лет являлся главой администрации Ростова-на-Дону.