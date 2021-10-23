«Ельцин-центр» не будет впредь сотрудничать с основателем группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым

Как рассказал «Эху Москвы» программный директор «Ельцин-центра» Денис Корнеевский, причиной стали оскорбительные высказывания музыканта на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге.

По словам Корнеевского, «позиция Вадима Самойлова всем хорошо известна», но в «Ельцин-центре» полагали, что «если речь идет о музыкальном фестивале, то каких-то провокаций или незапланированных выступлений опасаться не стоит». «Однако наши надежды рассыпались. После того как Вадим отыграл большую часть концерта, его потянуло на монолог, который был весьма экспрессивен, вульгарен и состоял чуть ли не полностью из обсценной лексики. Публика была шокирована. Для всех нас это стало большой неожиданностью», — отметил Д.Корнеевский.

Он подчеркнул, что «Ельцин-центр» как партнер фестиваля, предоставивший площадку, не мог и не должен был влиять на лайн-ап мероприятия.

«Этим должны были заниматься организаторы фестиваля. И по какой причине столь одиозный человек с такими взглядами и суждениями оказался на нашей площадке — это должно быть известно и понятно только организаторам. Мне кажется, здесь они свою работу недовыполнили, потому что такие вещи просчитываются на несколько шагов вперед, чтобы избежать репутационных и финансовых потерь. Поэтому наша реакция, а именно прекращение отношений с фестивальной группой, с оргкомитетом, кажется мне абсолютно уместной»,— заключил Д.Корнеевский.

Как сообщалось, в ходе выступления Самойлов резко высказался о «Ельцин-центре», сексуальных меньшинствах и людях, которые придерживаются либеральных политических взглядов. Извиняться за свои слова Самойлов отказался. «

Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге проводится с 2015 года и считается крупнейшим в России однодневным музыкальным фестивалем.

