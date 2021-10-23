Система QR-кодов в Большом театре заработает с 28 октября

В официальном сообщении театра говорится, что невакцинированные зрители могут сдать билеты в кассу. Вакцинированные, помимо QR-кода, подтверждающего факт вакцинации или перенесенное заболевание, должны будут предъявлять и паспорт. Несовершеннолетним QR-код не требуется. Кроме того, зрители во время спектакля должны быть в маске.