В «Единой России» отвергли причастность депутата Кушнарева к ДТП, в котором пострадала пожилая женщина

В региональном отделении Единой России отвергли причастность депутата Госдумы Виталия Кушнарева к ДТП, после которого, по сообщению местных СМИ, он оставил без помощи пожилую женщину. В заявлении регионального отделения говорится, что факта столкновения автомашины депутата с женщиной не установлено. Ранее сам бывший глава администрации Ростова-на-Дону опроверг появившуюся в СМИ информацию об участии в ДТП, в котором пострадала пенсионерка. Между тем, пострадавшая госпитализирована с переломом шейки бедра. Местные правоохранительные органы информацию не комментируют.

