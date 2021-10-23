Оштрафованный за осквернение Вечного огня житель Чебоксар задержан за применение насилия к сотруднику полиции

Оштрафованный за осквернение Вечного огня 24-летний житель Чебоксар задержан по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции. Региональное управление СК сообщает, что этот гражданин 21 октября наехал на сотрудника полиции на своем автомобиле при попытке скрыться. От дачи показаний в полиции он отказался, решается вопрос о взятии его под арест. В августе молодой человек был приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей за то, что жарил сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах.