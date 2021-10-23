Митрополит Иларион отметил, что все священнослужители должны пройти вакцинацию от ковида, если у них нет медотвода

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион отметил, что все священнослужители должны пройти вакцинацию от коронавируса, если у них нет медотвода. Иларион также подчеркнул, что вакцинация должна стать обязательной для тех работников, кто ежедневно контактирует с людьми, а тем, кто не хочет прививаться, следует сидеть дома.