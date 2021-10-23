В МВД по Краснодарскому краю утверждают, что мужчина, умерший после суток в отделе полиции, страдал эпилепсией

Задержанный за мелкое хулиганство Георгий Кавелидзе жаловался на плохое самочувствие, его в полиции осматривали врачи, но установили, что в медицинской помощи он не нуждается. В управлении МВД по Краснодарскому краю заявили, что в дальнейшем мужичина в результате приступа эпилепсии упал и ударился головой. Из-за травмы он впал в кому и умер.

В свою очередь, мать погибшего Вероника Каримова рассказала правозащитной организации «Комитет против пыток», что ее сын жаловался на избиения. Якобы полицейские вынуждали взять на себя вину в убийстве человека. По словам Каримовой, у Кавелидзе была большая шишка, шла кровь из уха. Его трясло от высокой температуры.

В качестве причины смерти в медицинском освидетельствовании был указан «травматический отек головного мозга без открытой внутричерепной раны».

Организацию «Комитет против пыток» российские власти считают иностранным агентом. Это уже третья за месяц жалоба на полицейских, которая поступает к правозащитникам из Краснодарского края.