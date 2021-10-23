Большинство москвичей в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября продолжат работать

Как показал опрос сервиса SuperJob, таковых 23%. Мужчин среди опрошенных чуть больше, чем женщин, 25 против 22%. Просто сидеть дома собираются 13% респондентов. 9% планируют заняться саморазвитием, 8% — домашними делами, в том числе ремонтом. 6% собираются провести время за чтением, столько же собираются уделить внимание семье. Остальные займутся хобби или спортом.

