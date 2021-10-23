В Петербурге задержаны врач и 4 медсестры, которые организовали фиктивную вакцинацию в поликлинике при медуниверситете имени Павлова. По данным петербургской полиции, неиспользованный препарат уничтожался, после чего на пациентов заполнялись все необходимые документы и сведения о вакцинации отражались на портале Госуслуг. В холодильнике в фиктивном пункте вакцинации нашли 40 ампул с вакцинами. Медики успели получить от пациентов около 300 тысяч рублей. На них заведено дело по статье о взятке, им грозит до 12 лет лишения свободы.