Власти Петербурга рассматривают вариант ужесточения с 30 октября ограничений по коронавирусу

По сведениям интернет издания «Фонтанка», предполагается запретить работу непродовольственных магазинов, разрешить кафе и ресторанам работать только на вынос, а в театры и музеи пускать только по QR-кодам. В целом планируемые меры будут повторять те, которые вводит Москва, но с некоторыми исключениями. Так, например, планируется разрешить работать предприятиям, оказывающим бытовые услуги. По словам информированного источника издания, если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся.