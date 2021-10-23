Власти Петербурга рассматривают вариант ужесточения с 30 октября ограничений по коронавирусу

По сведениям интернет издания «Фонтанка», предполагается запретить работу непродовольственных магазинов, разрешить кафе и ресторанам работать только на вынос, а в театры и музеи пускать только по QR-кодам. В целом планируемые меры будут повторять те, которые вводит Москва, но с некоторыми исключениями. Так, например, планируется разрешить работать предприятиям, оказывающим бытовые услуги. По словам информированного источника издания, если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся.
2021-10-23T15:33:54+03:00
2021-10-23T15:33:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 23 октября 2021
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