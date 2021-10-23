Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что власти ФРГ обязаны знать, чем заканчивается стягивание сил к границам России

Таким образом он ответил на заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая на днях говорила о необходимости сдерживания России в Балтийском и Черноморском регионах, в том числе, и посредством ядерного оружия. По словам Шойгу, чьи высказывания приводит военное ведомство России, безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу не готова именно НАТО.

