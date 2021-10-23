Депутат: Объявление в розыск программиста, предавшего огласке пытки в тюрьмах, не месть, а желание установить истину

Объявление в розыск бывшего заключенного, программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив пыток в российских тюрьмах, не является местью правоохранительных органов – они просто пытаются установить истину по делу. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Объявление в розыск – это возможность установить истину по делу. Ведь в настоящее время сформировался мощный запрос на то, чтобы органы власти, тем более правоохранительные органы, судебная система, принимали не только законные и обоснованные, но и справедливые решения. Откуда этот человек получал информацию, насколько она соответствует действительности, все эти факты – это вопрос проверки», — сказал депутат.

А.Выборный предположил, что «у органов правопорядка имеются подозрения, что этот человек имел отношение к данным преступлениям». «Насколько все это было объективно, насколько это было истинно, и какое участие этот человек принимал в этом преступлении? Был ли он очевидцем, снимал ли он лично, откуда он получил эту информацию? Для того чтобы провести всестороннее, полное и объективное следствие, его необходимо как минимум допросить, чтобы он дал показания и объяснил свою позицию. Именно по этим основаниям принято такое решение. Никаких признаков мести я здесь совершенно не вижу – я вижу только стремление органов следствия установить истину по делу», — заключил депутат.

МВД России объявило в розыск бывшего заключенного саратовской колонии, IT-специалиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками осужденных. По информации Gulagu.net, правоохранители готовят документы для ареста Савельева и его экстрадиции в Россию. Сейчас Савельев находится во Франции, где ранее запросил политическое убежище.