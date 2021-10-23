Власти Сочи после протестов отменили одностороннее движение на участке трассы, где произошла авария с участием Собчак

Власти Сочи после протестов жителей отменили одностороннее движение на участке трассы, где недавно произошла авария с участием телеведущей Ксении Собчак.

Движение по трассе из Адлера в направлении Красной поляны и обратно, как и раньше, будет в обе стороны. Эксперимент властей жителям Сочи и окрестностей не понравился. Они были против того, чтобы участок длиной почти в 30 километров был односторонним. Местные жители протестовали два дня, они в какой-то момент перекрыли трассу и потребовали вернуть прежнюю схему движения. Люди жаловались, что им стало намного сложнее ездить домой, на работу или возить детей в школу. Вместо 20-ти минут на это уходит по 2 часа из-за пробок. После того как власти региона обсудили ситуацию с министром транспорта России эксперимент отменили. Слова высокопоставленного полицейского, который сообщил об этом людям, потонули в ликовании.

Одностороннее движение на трассе Адлер-Красная поляна ввели после ДТП, в которое две недели назад попала телеведущая Ксения Собчак. Водитель, который вёз её в аэропорт, выехал на встречную и врезался в другую машину, где погибла пассажирка. После ДТП Собчак уехала в аэропорт, за это её много критиковали в соцсетях. Телеведущая сказала, что не подгоняла водителя и покинула место ДТП после того как к пострадавшим вызвали медиков.

Водитель, который вёз Собчак, стал фигурантом уголовного дела. Ему может грозить длительный срок.