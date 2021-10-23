«Ельцин-центр» не будет сотрудничать с основателем группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым из-за его высказываний на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге. В ходе выступления музыкант резко высказывался о самом «Ельцин-центре», сексуальных меньшинствах и людях, которые придерживаются либеральных политических взглядов. В инстаграме организаторов фестиваля выражается надежда никогда более не видеть Самойлова в стенах «Ельцин-центра». «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге проводится с 2015 года и считается крупнейшим в России однодневным музыкальным фестивалем.

