За последние 24 часа от ковида, по данным оперативного штаба, умерли 1075 пациентов. С начала пандемии в России умерли около 230 тыс. человек с Ковид-19. Суточный прирост заболевших также — наибольший с начала пандемии — 37 678.
В России зафиксирован новый максимум суточной смертности от коронавируса
За последние 24 часа от ковида, по данным оперативного штаба, умерли 1075 пациентов. С начала пандемии в России умерли около 230 тыс. человек с Ковид-19. Суточный прирост заболевших также — наибольший с начала пандемии — 37 678.