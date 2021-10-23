На Забайкальской ЖД частично восстановлено движение по одному из путей, где столкнулся грузовой состав с грузовиком

На Забайкальской железной дороге частично восстановлено движение по одному из путей, где произошло столкновение грузового состава с грузовиком. В результате с рельс сошли локомотив и 14 вагонов. Как сообщает ТАСС, к месту аварии были направлены восстановительные поезда и другая специальная техника. Пассажирские поезда, задержанные из-за аварии, уже отправлены по маршрутам следования. В результате столкновения погибли водитель грузовика и помощник машиниста. Еще двое членов локомотивной бригады госпитализированы.

