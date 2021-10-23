Сотрудники МинЧС завершили работу на месте пожара на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области

Как передает Интерфакс, на месте остаются дежурить пожарные расчеты для оказания помощи следственным органам. Накануне на предприятии произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело. Оно передано в СК. Местные власти выплатят семьям погибших компенсацию по одному миллиону рублей. 25 октября объявлено в Рязанской области днем траура.