Сотрудники МинЧС завершили работу на месте пожара на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области

Как передает Интерфакс, на месте остаются дежурить пожарные расчеты для оказания помощи следственным органам. Накануне на предприятии произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело. Оно передано в СК. Местные власти выплатят семьям погибших компенсацию по одному миллиону рублей. 25 октября объявлено в Рязанской области днем траура.
2021-10-23T14:32:14+03:00
2021-10-23T14:32:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2924122-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 23 октября 2021
Загрузка комментариев...